Bon Plan : le SSD portable Crucial X8 1 To est à 89€ sur Amazon.fr

A l’occasion d’une promotion, le SSD portable Crucial X8 d’une capacité de 1 To voit son prix passer sous la barre des 90€ sur le net. Plus précisémment, on peut le dégoter à seulement 89,99€ sur Amazon.fr.

Pour rappel, le Crucial X8 est un SSD portable qui offre l’avantage d’être à la fois compact et performant. Le SSD est doté d’un connecteur USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui lui permet d »atteindre des taux de transferts de 1050 Mo/s en lecture.

L’appareil est en outre équipé d’une coque en aluminium renforcée afin de pouvoir résister aux chutes (jusqu’à 2 mètres), aux chocs, aux vibrations et même aux termpératures extrêmes. Pour information, le Crucial X8 mesure 110 x 11 x 53 mm et pèse 100 grammes.

Voilà son bundle :