Bon Plan : SSD Samsung 970 EVO Plus 250 Go (59€) et 500 Go (89€)

A l’occasion d’une promotion organisée par LDLC, les SSD Samsung 970 EVO Plus de 250 Go et 500 Go s’affichent aujourd’hui à petits prix.

La version 250 Go voit son prix passer à 59,95€ chez LDLC grâce au code promo “GOLDSOCK” tandis que la version 500 Go ne coûte plus que 89,95€ chez LDLC grâce au code promo “BLUESOCK”

Pour ceux qui l’ignorent, le 970 EVO Plus est un SSD au format SSD M.2. qui exploite une interface PCI EXpress 3.0 4x compatible avec la norme NVMe. Le exploite est animé par un contrôleur Phoenix et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 96 couches.

Ses débits peuvent atteindre jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et 3.300 Mo/s en écriture, et jusqu’à 620.000 IOPS en lecture et 560.000 IOPS en écriture 4K.

– Samsung 970 EVO Plus 250 Go à 59,95€ chez LDLC (avec le code “GOLDSOCK”)

– Samsung 970 EVO Plus 500 Go à 89,95€ chez LDLC (avec le code “BLUESOCK”)