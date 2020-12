Bon Plan : un disque dur externe Seagate de 6 To à moins de 100 euros

La version 6 To du disque dur externe Seagate Expansion est en promo en ce moment à moins de 100€ sur le web. Il ne coûte que 99,99€ sur Amazon.fr avec en plus la livraison offerte. Un très bon prix qui vous permettra de sauvegarder facilement pas mal de données.

Les caractéristiques de l’engin

A l’intérieur du boitier on trouve un disque dur Seagate Barrucada d’une capacité de 6 To. C’est un modèle SATA III qui fonctionne à la vitesse de 5400 tours par minute. Il exploite la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording). Il embarque 256 Mo de mémoire cache, il offre des débits de 190 Mo/s et des temps d’accès de 6 ms.

A noter qu’il est possible de démonter le boitier et d’extraire le disque dur en vue de l’utiliser comme disque dur interne SATA dans un PC. La technique à utiliser est à peu de chose prêt la même que celle mise en oeuvre dans ce dossier et cette video youtube.

-> Seagate Expansion 6 To à 99,99€ sur Amazon.fr