Quel client torrents choisir ? Le meilleur logiciel

Le protocole BitTorrent dans l’univers P2P est un des plus populaires, et très peu de technologies peuvent l’égaler en matière de téléchargements sur Internet. Bien qu’il ait fait l’objet de critiques à cause de certains inconvénients, ses applications, basées sur le téléchargement de fichiers peer-to-peer, continuent leur expansion.

Il existe actuellement de nombreuses solutions et un grand choix de clients torrents. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, l’idéal est de choisir un logiciel capable de répondre à tous nos besoins. Un des programmes les plus populaires du moment est uTorrent, un programme non sans polémique, qui a su regagner la confiance des utilisateurs. Vous souhaitez savoir comment il fonctionne et connaître ses principaux avantages ?

En quoi consiste uTorrent et comment il fonctionne ?

uTorrent est un logiciel utilisé par les utilisateurs comme gestionnaire de téléchargement de fichiers P2P. En résumé, il permet de télécharger des films, des séries, de la musique ou des programmes partagés par sa communauté d’utilisateurs. Vous pouvez le télécharger ici : https://utorrent.fr.softonic.com

Le programme a été développé par BitTorrent et est compatible avec Windows, macOS, Android et Linux. Il dispose d’une version gratuite, mais aussi d’une version payante sans publicité, qui comprend également des fonctions supplémentaires : antivirus, lecteur multimédia et convertisseur de fichiers.

Le programme réalise des téléchargements via le protocole P2P, autrement dit, via les fichiers qui ont été partagés par les autres utilisateurs de uTorrent. Le mieux dans tout cela, c’est que le programme n’utilise pas qu’une seule source de téléchargement, ce qui fait que plus il y a d’utilisateurs et plus ces derniers partagent le même fichier, plus le processus de téléchargement est rapide. Ainsi, ils peuvent profiter du contenu plus rapidement.

Comment ouvrir les fichiers téléchargés sur l’ordinateur ?

Par défaut, uTorrent possède un fichier « Téléchargements » où sont regroupés tous les fichiers téléchargés par l’utilisateur. Toutefois, il est également possible de leur attribuer notre propre dossier.

Pour changer le dossier de téléchargements, il suffira de cliquer sur « Options », « Préférences » et « Dossiers ». Puis sur « Mettre les nouveaux téléchargements dans » et sur le bouton à 3 points à droite pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers téléchargés.

Pour ouvrir un de ces fichiers, il suffit de faire un clic droit sur le fichier souhaité et de cliquer sur « Ouvrir fichier » pour l’exécuter.

Est-il vraiment sûr ?

uTorrent est un programme totalement légal, son utilisation est donc sûre. Ce logiciel permet d’obtenir des ressources d’Internet, ce qui n’est en rien illégal. Toutefois, il y a une chose à prendre en compte, c’est la provenance de ce contenu. C’est pourquoi nous vous recommandons d’analyser le fichier téléchargé pour éviter un quelconque risque.

La communauté uTorrent est plutôt grande et des fichiers infectés pouvant endommager le matériel informatique peuvent s’y infiltrer. Ainsi, si l’on ouvre un de ces fichiers, le virus peut s’installer sur l’ordinateur, d’où l’importance de les analyser avant de les exécuter.

uTorrent est un des programmes les plus utilisés (si ce n’est le plus) pour télécharger des fichiers via le réseau P2P. La plateforme est stable, sa communauté énorme et son interface intuitive, c’est pourquoi c’est l’une des principales alternatives à prendre en compte.