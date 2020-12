Intel annonce le SSD Optane DC P5800X pour les Datacenters

Intel propose un nouveau SSD à destination des Datacenters : l’Optane DC P5800X. C’est un SSD au format U.2 qui succède au P4800X lancé il y a déjà trois ans.

Le nouveau venu embarque toujours de la mémoire 3D XPoint, par contre il exploite désormais une interface PCI Express 4.0 4x ce qui lui permet d’offrir des débits pouvant atteindre pas moins de 7.200 Mo/s en lecture et 6.200 Mo/s en écriture et de 1,5 à 1,8 millions d’OPS. Le P5800X est par ailleurs annoncé avec une endurance de 100 To écrits par jour.

L’Optane P5800X est décliné en quatre capacités de stockage : 400 Go, 800 Go, 1,6 To et 3,2 To. Aucun prix n’est connu pour l’instant et à priori on ne le saura peut être vu le public visé.