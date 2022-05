Bon Plan : Windows 10 Pro : la licence à vie à 5,56€ et d’autres promos

Lorsqu’on achete un PC neuf ou d’occasion, généralement la première chose à faire est d’installer Windows. Mais le souci c’est que chez Microsoft, les license officielles pour Windows ou Office coûte une vraie petite fortune. Du coup, passé par un site comme Godeal24 est une très chose pour faire des économies et se procurer une license authentique à moindre coût.

Pourquoi acheter une version OEM chez Godeal24 ?

Économisez de l’argent : la principale raison d’acheter un logiciel OEM est le prix. Vous pouvez obtenir n’importe quelle version de Windows ou d’Office ! Ces versions OEM sont également livrées avec toutes les dernières fonctionnalités. Vous obtiendrez également toutes les dernières mises à jour logicielles et de sécurité de Microsoft.

Légalité des licences : la plupart des gens s’inquiètent de la légalité des licences lorsqu’ils achètent Windows et Office auprès de fournisseurs tiers. Les licences OEM de Godeal24 sont légales et Godeal24 offre une garantie sur chaque licence vendue.

Support client 24h/24 et 7j/7 : Lorsque vous achetez l’un des logiciels de Godeal24, vous avez accès à un support client qui vous aidera au cas où vous rencontriez le moindre problème durant l’installation ou l’utilisation. Si vous avez des questions sur les licences OEM, n’hésitez pas à contacter Godeal24 (service@godeal24.com)

Vente de logiciels bureautique Godeal24 : Windows 10 Pro est à seulement 5,56€ par PC ! Office 2021 Professionel coûte normalement 579€ sur le site officiel de Microsoft, mais chez Godeal24 Office 2021 Professionel est disponible à seulement 24,69 € ! Vous pouvez aussi faires des économies (juqu’à 70%) en achetant des packs comprenant à la fois Windows et Office !

Le prix le plus bas pour Windows ! (durée limitée)



Le prix le plus bas pour Office ! (durée limitée)



Remise spéciale de 70% sur les nouveaux packs Office 2021 via le code promo Esg70

Pack MS Office + système d’exploitation pour plus de réduction via le code Esg66

Jusqu’à 50 % de réduction sur tous les Windows via le code Esg50

D’autres versions pour le travail et les études via le code Esg62

A noter que le catalogue déjà bien garni de Godeal24 comprend aussi plusieurs outils logiciels, notamment Ashampoo Photo Commander 16, Wise Care 365, Adguard, les logiciels de la série iObit, etc..

Des outils informatique au meilleur prix

Qu’est-ce qu’une licence OEM ?

OEM signifie que ça provient d’autres fabricants de matériels. Dans le cas présent, il s’agit d’entreprises qui fabriquent des PC. Il faut comprendre que Microsoft vend des licences de Windows et Office en gros à ces entreprises à des prix beaucoup moins chers.

Il est important de noter que les licences OEM sont légales et sûres, ce ne sont pas des versions piratées de Windows et Office. Godeal24 a pu obtenir des licences moins chères car Microsoft vend la version OEM moins chère que la version commerciale.

Vous vous demandez peut-être maintenant en quoi les versions OEM d’Office et de Windows diffèrent des versions commerciales. La principale différence entre la version OEM et la version commerciale se situe au niveau du transférert de la licence d’un PC à un autre. Une licence OEM ne peut être installée que sur un seul ordinateur. Mis à part ça, les autres propriétés du ou des logiciels sont exactement les mêmes et n’affecteront en rien votre utilisation.

Si le site Godeal24 remporte pas mal de succès auprès du public c’est parce qu’il propose un service de qualité professionnelle et très rapide, des paiements suivis et une garantie de remboursement. De plus, les utilisateurs disposent d’une équipe de support technique avant et après l’achat, qui peut non seulement résoudre tous les problèmes, mais également recommander la version de Windows à acheter et fournir un service après-vente à vie !

Vu la qualité de ses services, Godeal24 a obtenu une note de 4,9 et une note de satisfaction de 98% sur TrustPilot (une plateforme indépendante qui permet aux utilisateurs d’évaluer la qualité des services et des produits), ce qui confirme la fiabilité et la reconnaissance de Godeal24 par les utilisateurs ! Mail de contact : service@godeal24.com