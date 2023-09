C’est parti pour les French Days 2023 !

Depuis ce matin, les French Days 2023 sont de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de bons plans et de bonnes affaires.

Depuis ce matin, les French Days 2023 sont de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de bons plans et de bonnes affaires. Pour rappel, les French Days sont un événement 100% français durant lequel de nombreuses boutiques (en ligne ou physiques) proposent des promotions.

Les French Days c’est quoi ?

Les French Days, autrement dit « les journées à la française » est en quelque sorte l’équivalent du Black Friday américain. L’événement a été initié en 2018 par plusieurs grandes enseignes parmi lesquelles on trouve : Darty, Fnac, CDiscount, Boulanger, RueDuCommerce, La Redoute et Showroomprive mais très vite d’autres groupes et d’autres boutiques ont rejoint l’aventure.

Les French Days 2023 c’est quand ?

Cette année, les French Days d’automne se déroulent du mardi 26 septembre au lundi 22 octobre 2023.

Quelles boutiques participent cette année?

Il va être assez difficle de lister ici l’ensemble des boutiques et enseignes qui participent aux French Days 2023 tellement elles sont nombreuses. En effet, années après années de nombreuses boutiques ont rallié le projet. A tel point qu’aujourd’hui la quasi totalité des marchands (physiques ou en ligne) participent désormais aux French Days et y vont de leurs promotions et ventes flash en tous genres.

Dans les domaines qui nous intéressent sur Bhmag, c’est à dire l’informatique et le high tech, de nombreuses boutiques participent. On peut citer notamment : Amazon.fr, But, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, et bien d’autres…

French Days : des bons plans sur Bhmag

Comme d’habitude, vous allez pouvoir retrouver sur Bhmag notre sélection des meilleures offres et promotions dénichées durant les French Days. N’hésitez pas à suivre notre rubrique bons plans.