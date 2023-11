L’excellent SSD Crucial MX500 de 2 To est dispo à seulement 100,99€ sur Amazon.fr et si vous augmentez un peu le budget vous pouvez même tabler sur le modèle 4 To dispo, lui, à 186,99€.

Comme disait l’autre « pour 100 balles t’as plus rien… » Et bien en ce moment c’est faux car l’excellent SSD Crucial MX500 de 2 To est dispo à seulement 100,99€ sur Amazon.fr et si vous augmentez un peu le budget vous pouvez même tabler sur le modèle 4 To dispo, lui, à 186,99€.

Pour la petite histoire, le Crucial MX500 est une référence dans le domaine des SSD de 2,5 pouces. On a déjà testé les modèles de 500 Go et 1 To sur Bhmag il y a quelques temps et ils nous ont donné entière satisfaction.

Pour information, la gamme MX500 est dotée d’un contrôleur Silicon Motion SM2258 et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. En terme de performances, ce SSD offre des débits de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

