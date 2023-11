Durant la Black Friday Week, les Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon.fr qui propose ses clés hdmi à des prix plus qu’intéressants. Rappelons que les Fire TV Stick permettent d’offrir des fonctionnalités multimédia et connnectées à n’importe quel téléviseur. Il est alors possible d’accéder à divers services de streaming sur sa TV tels que Youtube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, My Canal, etc..

Aujourd’hui, les Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K (2ème gén) et Fire TV Stick 4K Max (2ème gén) sont en promotion sur Amazon.fr à prix rikiki. Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, chaque version offre des fonctions et des spécifications techniques différentes qui lui sont propre afin de répondre aux besoins (et aussi au budget) de chacun :

Voilà les caractéristiques des différentes Fire TV Stick :