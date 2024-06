MS Office 2021 à 17€ et Windows 11 à 10€ sur Godeal24

Utiliser votre PC pour travailler et jouer est une excellente chose, mais peu importe ce que vous faîtes de votre machine (que ce soit des tâches de base ou gérer une entreprise) vous aurez tôt ou tard besoin d’une suite logicielle pour écrire, relire, faire des calculs ou créer une présentation.

Et pour répondre à ce besoin : les logiciels Word, Excel, PowerPoint sont devenus au fil du temps des incontournables voire des standards de l’industrie. A noter que si vous ne souhaitez pas payer un coûteux abonnement à Office 365, sachez que vous pouvez vous offrir une licence à vie de Microsoft Office Professionnel 2021 pour seulement 27,25€ (au lieu de 579€ sur le site de Microsoft) durant les promotions de juin de Godeal24.

MS Office 2021 contient des éléments essentiels comme Word et Excel, en plus d’Outlook, Access, Publisher et OneNote. Il s’agit d’un achat unique, ce qui signifie qu’aucun abonnement n’est requis ni aucun frais supplémentaire. Vous recevrez instantanément votre clé de licence d’Office qui vous permettra de télécharger et d’installer le logiciel en toute simplicité.

Sachez que si vous n’avez pas besoin de la toute dernière version d’Office, il existe une offre plus abordable pour MS Office Professionnel 2019 qui proposé à seulement 19,99€. Boostez votre productivité avec Microsoft Office dès maintenant !

Achetez Microsoft Office avec 90% de remise sur le prix officiel

Vous pouvez mettre à niveau votre PC vers Windows 11 Professionnel au tarif promotionnel de 13,25€ dès maintenant (au lieu de 259€ sur le site de Microsoft).

Conçu pour améliorer les performances et la sécurité des PC, et bien plus encore… Windows 11 Pro est le dernier système d’exploitation de Microsoft. Vous découvrirez de nouveaux outils pour améliorer la productivité et équilibrer le travail hybride ou à distance dans la vie quotidienne. Vous pouvez également bénéficier de l’assistant IA de Windows 11 Pro, Copilot, pour résumer les documents et répondre aux questions.

Pendant un temps limité, Windows est dispo dès 6€

Des packs économiques avec 62% de remise grâce au code GG62

Jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows et Office avec le code GG50

Des licences en quantité à prix rikiki !

D’autres outils PC à des super prix !



Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce aux licences Microsoft à prix discount et aux nombreux autres logiciels vendus à prix cassés, tels que des logiciels de sécurité ou différents outils logiciels.

Vous pouvez acheter sur Godeal24 le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable. L’avantage de ce site c’est que vos achats se font sans tracas grâce à la livraison numérique qui vous permet de recevoir votre ou vos logiciels directement par mail seulement quelques secondes après l’achat.

Avec une note de 98% sur TrustPilot et une assistance technique accessible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en Godeal24 pour vos achats. Pour toutes demandes vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com