Vente flash : 103€ le disque dur Seagate IronWolf 4 To

A l’occasion d’une ventre flash, le disque dur Seagate IronWolf est bradé à un très bon prix sur le net. On peut le dénicher en ce moment pour une centaine d’euros sur plusieurs sites. C’est un très bon tarif pour un disque dur de cette gamme et de cette capacité.

Pour information : le Seagate IronWolf de 4 To est un disqure dur 3,5 SATA III à 6 Gb/s. Il embarque 256 Mo de mémoire cache et il fonctionne à la vitesse de 5400 tours par minute. Il est annoncé avec un MTBF d’un million d’heures et une endurance 180 par an.

Réputés pour leur endurance et leur performance, les disques durs Seagate IronWolf sont des disques durs au format 3,5 pouces optimisés tout spécialement pour fonctionner dans un NAS. On a déjà testé plusieurs disques durs IronWolf sur Bhmag : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To, IronWolf 16 To, IronWolf Pro 18 To et IronWolf Pro 20 To. Et à chaque fois ils ont donné entière satisfaction.