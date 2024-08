Samsung ajoute une version 1 To à ses cartes micro SDXC

Disponibles jusqu’à maintenant avec une capacité maximale de 512 Go, les cartes mémoires micro SDXC Samsung EVO Plus et Samsung Pro Plus voient leur capacité de stockage doublée et atteindre le cap des 1 To.

Grâce à cette capacité accrue, les utilisateurs pourront stocker encore plus de données (photos, vidéo, fichiers, etc..). C’et une bonne nouvelle puisque ces deux cartes sont particulièrement véloces et peuvent être utilisées indifféremment dans un appareil photo, un caméscope, une action cam (comme une GoPro par exemple), un drone, une console de jeux, ou autres…

Pour la petite histoire : la Samsung EVO Plus supporte des taux de transferts de 160 Mo/s en lecture et de 120 Mo/s en écriture, tandis que la Samsung Pro Plus, plus véloce, grimpe à 180 Mo/s en lecture et 130 Mo/s en écriture.

La Samsung EVO Plus 1 To est annoncée au prix de 131,99$. La Samsung Pro Plus 1 To coûte pour sa part 153,99$. Les deux cartes sont couverts par une garantie de dix ans.

Voilà leurs spécifications techniques :