Vente flash : le mini pc NiPoGI E1 bradé à 159€ sur Amazon

A l’occasion d’une vente flash organisée par Amazon, le mini pc NiPoGI E1 voit son prix dégingoler à seulement 159,80€ sur Amazon.fr. Pour obtenir ce tarif réduit il suffit de mentionner le code promo HFJO7SO3 au moment de valider son panier.

Le mini pc NiPoGI E1 se présente sous la forme d’un petite boîtier carré qui mesure 10 cm de côté sur 4,2 cm d’épaisseur. Il pèse 274 grammes. Le mini pc est animé par un processeur quad core Intel N150 (Alder Lake-N) cadencé à 3,6 GHz et il intégre une puce graphique Intel Graphics 630 cadencée à 1 GHz. La machine dispose de 16 Go de mémoire vive (DDR4) et elle bénéficie d’un SSD M.2. offrant 256 Go de stockage.

NiPoGI E1 à 159,80€ sur Amazon.fr avec le code promo HFJO7SO3

La connectique du NiPoGI AK2 Plus se compose d’un port Ethernet RJ45, d’un HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), deux ports USB 2.0 et une prise jack pour brancher un casque. Pour se connecter sans fil : le support du WIFI 5 (802.11ac) et du Bluetooth 4.2 sont présents.

Le NiPoGI E1 est ni plus ni moins une version améliorée du NiPoGi AK2 Plus que l’on a testé sur Bhmag il y a quelques mois. La machine est passér d’un processeur Intel N100 à 3,4 GHz à un Intel N150 à 3,6 GHz.