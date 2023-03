Le jeu Call of the Sea est offert sur l’Epic Games Store

Bonne nouvelle les gamers : Call of the Sea est offert durant une semaine sur l’Epic Games Store. L’offre démarre de suite et est vable jusqu’au jeudi 16 mars.

Bonne nouvelle pour les gamers : le jeu Call of the Sea est offert durant une semaine sur cette page de l’Epic Games Store. L’offre démarre tout de suite et elle est vable jusqu’au jeudi 16 mars 2023. Vous avez donc une semaine pour télécharger le jeu gratis ou simplement l’ajouter à votre bibliothèque.

Call of the Sea est un conte surnaturel sur fond de mystère et d’amour, qui se déroule dans les années 1930 dans le Pacifique Sud. Explorez une île luxuriante, résolvez ses énigmes et percez ses secrets pour retrouver l’expédition disparue de votre époux.