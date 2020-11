Capcom présente le Retro Station Tron : une mini borne d’arcade pour les fans de Street Fighter et Megaman

Capcom continue de surfer sur la vague de la nostalgie en lançant une nouvelle petite console rétro : la Retro Station Tron. C’est une mini borne d’arcade qui n’est pas sans rappeler la Neo Geo Mini de SNK.

La machine a un look un peu particulier mêlant le bleu et le jaune. Un esthétique assez bizarre qui plaira à certains et que d’autres détesteront. Les goûts et les couleurs…

La mini borne mesure 32,9 cm x 28 cm x 32,5 x et pèse 2,1 kilos. Elle dispose sur son panel d’un joystick et de six boutons de contrôle, sans oublier les habituels boutons Start et Select. On trouve aussi en façade un bouton Power pour allumer la bête et une molette pour régler le volume sonore.

A l’arrière de la machine, on trouve une prise d’alimentation (ce n’est pas de l’USB C malheureusement), une prise casque au format jack et un port HDMI qui permettra d’afficher les jeux sur un écran plus grande, un téléviseur par exemple.

Comme toujours avec ce genre de machine retro au format mini, la Retro Station Tron est livrée avec plusieurs jeux inclus. Mais surprise ! Capcom a pioché dans son catalogue personnel mais uniquement parmi les licences Megaman et Street Fighter. On se retrouve donc avec les jeux suivants :

Licence Mega Man

– Mega Man The Power Battle

– Mega Man 2 The Power Fighters

– Mega Man X

– Mega Man Soccer

– Mega Man & Bass

Licence Street Fighter

– Street Fighter II

– Street Fighter II’ Champion Edition

– Super Street Fighter II

– Super Street Fighter II Turbo

– Super Puzzle Fighter II Turbo

La Retro Station Tron sera commercialisée au Japon à partir du 1er décembre. Pour le moment, on ne sait pas si elle sera ou non disponible pls tard en Europe. Son prix devrait toutefois en refroidir plus d’un puisque la console est annoncée au tarif de 21780 yens soit environ 175€, ce qui semble assez élevé pour cette console retro mini et le faible nombre de jeux fournis.