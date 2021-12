Deux jeux gratos sur l’Epic Games Store cette semaine

Jusqu’à la semaine prochaine, les jeux Dead by Daylight et while True: learn() sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store.

Le premier est un jeu d'action tandis que le second est un jeu de réflexion de type puzzle. A vous de choisir.

A noter qu’on peut les récupérer gratis tous les jeux jusqu’au 9 décembre prochain.

Dead by Daylight est un jeu d’action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film d’horreur dans lequel chaque joueur prend tour à tour le rôle d’un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d’être attrapé, torturé et tué.

Spécialiste de l’apprentissage automatique, vous créez des réseaux de neurones artificiels, sauf que votre chat est plus doué. À vous de résoudre des puzzles pour créer un système de traduction chat-humain. Faites fortune, achetez des habits pour chat, et découvrez comment l’AA fonctionne vraiment !