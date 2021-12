Les pilotes AMD Radeon Adrenalin sortent en version 21.12.1

Les drivers Radeon Adrenalin sortent en version 21.12.1. Ils sont optimisés pour les jeux Halo Infinite, Fortnite et Icarus.

Les drivers Radeon Adrenalin sortent en version 21.12.1. Ils sont optimisés pour les jeux Halo Infinite (de 16 à 19% de performances en plus), Fortnite et Icarus. Ils sont optimisés également pour le logiciel Blender 3.0 et la cartes graphiques Radeon RX 6000 series.

es drivers supportent Microsoft Flight Simulator : Game of the Year Edition et Farming Simulator 22. Ils apportent aussi le support d’extensions supplémentaires pour Vulkan.

A noter également que les drivers 21.11.3 corrigent plusieurs soucis :

While running SteamVR Home on some AMD Graphics products such as Radeon™ VII Graphics, some users may experience a crash.

During Marvel’s Guardians of the Galaxy gameplay, some users may experience driver timeouts on some AMD Graphics products such as Radeon RX 5500 XT Graphics.

While playing PlayerUnknown’s Battlegrounds with multiple displays connected in extended mode, Radeon Software may become unresponsive when the user is in the lobby and attempts to open Radeon Software on the secondary display via the context menu.

Visual corruption may be observed on a vehicle’s logo or license plate number while playing Forza Horizon 5 on some AMD Graphics products such as Radeon RX 500 series Graphics.

Les drivers Adrenalin 21.12.1 sont disponibles sur le site du fabricant et le changelog est ici.