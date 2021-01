Epic Games offre le jeu Jurassic World Evolution jusqu’au 7 janvier

Prenez la tête des opérations sur les îles légendaires de l’archipel des Muertes et ramenez à la vie ces merveilles majestueuses et dangereuses que sont les dinosaures. Travaillez dans l’intérêt de la science, des loisirs ou de la sécurité dans un univers incertain où la vie trouve toujours son chemin.

Créez par bio-ingénierie des dinosaures qui pensent, ont des émotions et interagissent intelligemment avec le monde que vous construisez. Jouez avec la vie pour transmettre à vos dinosaures des comportements, des caractéristiques et des apparences uniques, puis enfermez-les et tirez profit d’eux pour financer votre recherche mondiale d’ADN de dinosaures perdu.