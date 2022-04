Epic Games offre les jeux Rogue Legacy et The Vanishing of Ethan Carter

Cette semaine encore ce sont deux jeux que l’on peut obtenir gratuitement sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Rogue Legacy et The Vanishing of Ethan Carter. Vous pouvez les récupérer sans débourser un centime sur cette page. L’offre est valable jusqu’au 14 avril.

Rogue Legacy

Un rogue-lite dans lequel tout le monde peut être un héros. Lorsque vous mourrez, votre unique descendance vous succédera. L’un pourrait être daltonien, l’autre atteint de nanisme et souffrant de vertiges. Mais ça ira, personne n’est parfait et vous n’avez pas besoin de l’être pour réussir.

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter est jeu à la première personne mêlant intrigue, exploration et découverte. Vous incarnez Paul Prospero, un détective avec un penchant pour l’occulte, et devez trouver ce qui se cache derrière la disparition d’Ethan et le sort de sa famille.