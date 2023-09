Rappelez vous : ASUS ROG a lancé en juin dernier une console PC portable : la ASUS ROG ALLY dont on a parlé en détails dans cette actualité. Aujourd’hui, le fabricant revient sur les devants de la scène avec un nouveau modèle qui se veut moins chère.

Commercialisée au prix de 699€ la nouvelle version est plus abordable que sa grande soeur (799€) mais elle est aussi beaucoup moins performante. En effet, ASUS ROG a troqué le processeur AMD Z1 Extreme par un simple AMD Z1.

Concrètement, on passe donc d’un processeur AMD Z1 Extreme (huit coeurs, 16 threads et boost à 5,10 GHz) avec puce graphique AMD Radeon Navi3 avec 12 CU à 2,7 GHz à un processeur AMD Z1 (6 coeurs, 12 threads et boost à 4,9 GHz) avec puces graphique AMD Radeon Navi3 4 CU à 2,5 GHz. La baisse de performances est plus que sensible entre les deux variantes.

Pour le reste des composants, les deux machines sont en tous points identiques puisque elles disposent du même écran tactile 7″ Full HD, de la même capacité de stockage (SSD M.2. NVMe 512 Go) et de la même quantité de mémoire vive (16 Go DDR5)

Les seules différences se situent donc au niveau des CPU/GPU et du prix de vente final. Pour les joueurs, il ne reste plus qu’à déterminer ce qui est le plus avantageux pour eux en fonction de leurs besoins et de leur budget.