Voilà un nouveau jeu vidéo pour les fans de Harry Potter !

Bonne nouvelle pour les Potterheads, un nouveau jeu vidéo dédié à notre sorcier préféré s’apprête à débarquer (très) prochainement sur PC et consoles. Après le succès de Hogwarts Legacy – L’héritage de Poudlard, Warners Bros ne pouvait pas laisser les fans de Harry Potter trop longtemps dans l’attente…

C’est ainsi qu’un nouveau jeu vidéo dédié à la franchise du célèbre sorcier sera disponible bientôt. Cette fois ci le jeu sera dédié à une activité sportive très appréciée par les jeunes sorciers de Poudlard : le Quidditch, ce fameux sport en équipe dans lequel il faut enfourcher un balai.

Sobrement baptisé Harry Potter : Champions de Quidditch, le jeu vidéo sera disponible sur PC et consoles (Xbox One, Xbox Series S et X, PS4, PS5) en version numérique dès le 3 septembre prochain. La version physique arrivera quant à elle, un peu plus tard, le 8 novembre. A noter que la version Nintendo Switch sera commercialisée un peu plus tard.

Warner Bros a publié un premier trailer du jeu :

Voilà comment est présenté le jeu :