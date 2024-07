Crucial dévoile le P310 : son premier SSD M.2. 2230

Crucial se lance sur le marché des SSD compacts et annonce la sortie d’un nouveu modèle : le Crucial P310. Ce SSD au format M.2. 2230 intéressera notamment les possesseurs de consoles PC portables comme par exemple le Steam Deck de Valve et la console ROG Ally d’ASUS ou encore les utilisateurs de machines ultrabooks.

Le P310 est un SSD PCIe 4.0 qui est animé par un contrôleur Phison E27 et il embarque de la mémoire NAND Flash QLC à 232 couches d’origine Micron (qui n’est autre que la maison mère de Crucial).

Le Crucial P310 est décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Les deux déclinaisons offrent des taux de transferts de 7.100 Mo/s en lecture et de 6.000 Mo/s en écriture. Par contre le premier est annoncé avec une endurance de 220 TBW alors que le second grimpe à 440 TBW.

Couverts par une garantie de cinq années, les Crucial P310 de 1 To et 2 To coûtent respectivement 155,99€ et 269,99€ sur le site du constructeur.