Gammix S70 Blade : un SSD M.2. NVMe ultra rapide signé ADATA

ADATA agrandit encore sa gamme de SSD déjà très large en dévoilant le Gammix S70 Blade. L’engin est un bolide très performant qui offre des taux de transfert pouvant atteindre 7.400 Mo/s en lecture et 6.400 Mo/s en écriture.

Un tel niveau de performances est rendu possible grâce à l’utilisation conjointe d’une interface PCI Express 4.0 4x couplée à de la mémoire NAND Flash 3D rapide et un contrôleur de dernière génération, très certainement le fameux Phison E18 mais l’information n’a pas été précisée par le constructeur.

Le Gammix S70 Blade d’ADATA se décline en deux capacités : 1 To et 2 To. Voici les caractéristiques annoncées pour chaque modèle :

– Gammix S70 Blade 1 To : 7.400 Mo/s en lecture et 5.500 Mo/s en écriture (350/720K iOPS)

– Gammix S70 Blade 2 To : 7.400 Mo/s en lecture et 6.400 Mo/s en écriture (650/720K iOPS)

La gamme de SSD Gammix S70 Blade est annoncé avec une garantie de cinq ans et un MTBF de 2 millions d’heures. Les Gammaix S70 Blade sont équipés d’un radiateur en aluminium afin de dissiper la chaleur dégagée par les puces.

Pour information, les modèles 1 et 2 To offrent respectivement une endurance de 740 To par an et 1480 To par an.

D’après nos confrères du site TweakTown, la version 1 To devrait coûter 199$ Outre Atlantique tandis que la version 2 To devrait est annoncée à 399$.