SD810 : un nouveau SSD portable résistant signé ADATA

La firme ADATA propose un nouveau SSD portable qui porte le nom de SD810. C’est un SSD externe qui offre la particularité d’être équipé d’une coque renforcée en alliage d’aluminium ce qui lui permet de résister à la fois à l’eau, aux chutes et aux chocs.

Le SD810 d’DATA est équipé d’un port USB de type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Dans la pratique, ça signifie que l’appareil supporte des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture comme en écriture.

Disponible en deux coloris : noir ou argent, le SD810 mesure 72,7 x 44 x 12,24 mm et pèse 41,7 grammes. Le SSD existe en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Pour l’instant son prix de vente n’est pas connu mais cette actualité sera mise à jour dès que l’information sera connue. A noter qu’il sera couvert par une garantie de trois ans.