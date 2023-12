Micron dévoile le SSD M.2. NVMe Micron 3500

Le fabricant Micron vient d’offialiser la sortie d’un nouveau SSD M.2. NVMe : le Micron 3500. C’est un SSD M.2. au format 2280 qui embarque de la mémoire de sixième génération : de la NAND Flash 3D TLC à 232 couches (dont on avait déjà parlé ici). Le type de contrôleur utilisé par ce nouveau SSD n’est pas précisé.

Le Micron 3500 existe en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

512 Go : 7.000 Mo/s en lecture, 5.100 Mo/s en écriture (680K/700K)

7.000 Mo/s en lecture, 5.100 Mo/s en écriture (680K/700K) 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.900 Mo/s en écriture (1050K/1150K)

7.000 Mo/s en lecture, 6.900 Mo/s en écriture (1050K/1150K) 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1150K/1150K)

Au niveau de l’endurance, le constructeur annonce respectivement 300 TBW, 600 TBW et 1.200 TBWo. La gamme Micron 3500 est annoncée avec un MTTF de 2 millions d’heures et une garantie de cinq ans. Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués.