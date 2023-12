ADATA lance un nouveau SSD M.2. : le Gammix S60

Le fabricant ADATA continue d’étoffer sa gamme de SSD « Gammix ». Un nouveau modèle est annoncé : le Gammix S60. Il s’agit d’un nouveau SSD M.2. au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D

Le Gammix S60 est équipé d’un dissipateur thermique plutôt mince ce qui lui permet d’être utilisable aussi bien dans un PC que dans une console Sony PS5 en vue d’étendre sa capacité de stockage. D’ailleurs, en parlant de capacités de stockage, sachez que le S60 est décliné en trois capacités : 512 Go, 1 To et 2 To.

Le fabricant revendique des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.200 Mo/s en écriture. Voilà le détail en fonction des modèles :

Gammix S60 512 Go : 4.700 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture

4.700 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture Gammix S60 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture Gammix S60 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture

Comme on peut le voir, le Gammix S60 est loin d’être une bête de course. Vu les débits proposés,c’est même plutôt un SSD M.2. PCIe 4.0 d’entrée de gamme.

A noter que le Gammix S60 est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de 5 ans. Les différentes capacités offrent respectivement une endurance de 110 TBW, 250 TBW et 450 TBW. Pour l’instant les tarifs n’ont pas été communiqués.