GPU-Z 2.32.0 est disponible en téléchargement

Le programme GPU-Z, qui permet d’obtenir facilement toutes les caractéristiques techniques concernant la carte graphique et le GPU qui équipe votre ordinateur, vient de sortir dans une nouvelle version.

Aujourd’hui nous avons donc droit à la version 2.32.0 de GPU-Z qui apporte quelques changements intéressants. Comme vous pouvez le voir dans le changelog disponible un peu plus bas dans cette page, il s’agit principalement du support de nouveaux composants.

GPU-Z 2.32.0 prend en effe en charge les processeurs Intel Comet Lake (de 10ème génération), il supporte les cartes graphiques AMD Radeon Pro W5700X, WX 4170 et ajoute le support des cartes graphique GeForce GTX 1650 Ti Mobile (TU116-A), NVIDIA Tesla V100S-PCIE-32GB. A noter aussi le support des derniers drivers Radeon WDDM 2.7 et la suveillance de la tension et de la puissance des puces NVIDIA.

La version 2.32 apporte également quelques correctifs et quelques améliorations comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Liste des changements de GPU-Z 2.32

– Added NVIDIA per-rail voltage and power monitoring

– Fixed WDDM 2.7 Hardware Accelerated GPU Scheduling readout in Advanced Tab to report “Disabled, not supported” instead of “Unknown (8)” on Windows 10 2004 with AMD graphics card

– Added support for Intel Comet Lake 10th Generation CPUs

– Added support for AMD Radeon Pro W5700X, WX 4170

– Added support for GTX 1650 Ti Mobile (TU116-A), NVIDIA Tesla V100S-PCIE-32GB

Vous pouvez télécharger GPU-Z 2.32.0 sur le site de l’éditeur ou sur cette page de notre section téléchargement.