iFixit démonte l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro et leur décerne la note de 6 sur 10

Dans son dernier article, iFixit a démonté les deux derniers smartphones d’Apple : l‘iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro qui sont tous les deux disponibles en boutique depuis la semaine dernière.

Leur démontage permet d’en savoir plus sur les deux appareils. Cela permet aussi de constater qu’ils partagent de nombreux composants : le même processeur A14 Bionic bien sûr, le même écran Super Rétina de 6,1 pouces, la même batterie de 2815 mAh, etc… Ils se démarquent toutefois par la présence de trois capteurs photo sur l’iPhone 12 Pro et un scanner LiDAR.

Au final, après démontage et analyse iFixit a décerné la note de 6 sur 10 à l’iPhone 12 et à l’iPhone 12 Pro. Les deux terminaux peuvent être réparés assez facilement. L’écran et la batterie peuvent être changés aisément tout comme de nombreux composants. Par contre il est nécessaire d’utiliser différents types de tournevis (pentalobe, tri-point et standoff) pour accéder à l’ensemble des composants.

A noter aussi la présence importante de colle pour imperméabiliser l’ensemble, ce qui peut parfois compliquer certaines réparations. La présence d’une vitre à l’avant et à l’arrière des iPhone 12 / 12 Pro compliquent aussi un peu la donne puisqu’en de chute ou de bris de la vitre arrière c’est tout le châssis qu’il faudra remplacer.