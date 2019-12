iOS 13.3 est disponible en téléchargement

Apple a mis en ligne la version 13.3 d’iOS et d’iPadOS qui apporte quelques changements et améliorations et surtout une longue liste de corrections de bugs. Le changelog complet est disponible ci-dessous. Comme d’habitude, vous pouvez mettre à jour votre iDevice soit directement depuis l’appareil soit via iTunes.

Changelog iOS 13.3

Temps d’écran

– Nouveaux paramètres de contrôle parental permettant de restreindre davantage la liste des personnes qu’un enfant peut contacter par téléphone, FaceTime ou Messages,

– Liste de contacts permettant aux parents de gérer les contacts pouvant apparaître sur les appareils de leur enfant.

Bourse

– Poursuivez votre lecture en suivant les liens vers des articles connexes ou vers d’autres articles du même journal.

Correctifs et améliorations

Cette mise à jour apporte également des correctifs et des améliorations, elle permet notamment :

– de créer de nouveaux extraits vidéo en raccourcissant des vidéos dans Photos,

– d’assurer la prise en charge dans Safari des clés de sécurité NFC, USB et Lightning compatibles FIDO2,

– de résoudre des problèmes pouvant empêcher le téléchargement des nouveaux messages dans Mail,

– de résoudre un problème pouvant empêcher la suppression des messages sur les comptes Gmail,

– de résoudre des problèmes pouvant entraîner l’affichage de caractères incorrects dans les messages ainsi que la duplication des messages envoyés sur les comptes Exchange,

– de résoudre un problème pouvant empêcher le déplacement du curseur après un appui long sur la barre espace,

– de corriger un problème pouvant rendre les captures d’écran floues lorsque ces dernières sont envoyées via Messages,

– de résoudre un problème pouvant empêcher la sauvegarde des captures d’écran dans Photos lorsque celles-ci ont été recadrées ou annotées,

– de résoudre un problème pouvant faire échouer le partage de mémos vocaux avec d’autres apps audio,

– de résoudre un problème pouvant empêcher la suppression de la pastille indiquant les appels manqués dans l’app Téléphone,

– de résoudre un problème pouvant entraîner l’affichage erroné des Données cellulaires comme étant désactivées,

– de résoudre un problème pouvant empêcher la désactivation du Mode sombre lorsque l’Inversion intelligente est activée,

– de résoudre un problème pouvant ralentir de façon anormale la vitesse de charge de certains chargeurs sans fil.

– des correctifs de sécurité