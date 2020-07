Jour J – 2 avant les soldes d’été 2020 !

Pour cause de coronavirus, le lancement des soldes d’été a été décalé cette année du mois de juin au mois de juillet. En France, l’édition 2020 des soldes d’été va donc démarrer dans deux jours.

Comme chaque année, de nombreux magasins physiques et en ligne vont y participer afin de liquide leurs stocks. De nombreux acteurs du e-commerce annoncent d’ores et déjà être prêts à écouler leurs marchandises.

A noter que le géant Amazon a préféré retarder son événement “Prime Day” du mois de juillet au mois d’octobre afin de laisser le temps aux fabricants et aux vendeurs tiers de faire grossir leur stock en cette période trouble.

Cette année, les soldes d’été 2020 dureront seulement 4 semaines en France. Elles se dérouleront du mercredi 15 juillet 2020 au mardi 11 août 2020.

Ce sera l’occasion pour bon nombre de consommateurs de renouveler leur garde robe ou éventuellement d’acheter du matériel électroménager ou des produits high tech et informatique à moinds coûts.

Comme d’habitude en période de soldes, Bhmag sera présent dès 8 heures du matin pour vous aider à dénicher les meilleures affaires et les meilleurs bons plans dans les catégories qui nous intéressent le plus sur Bhmag, à savoir les produits high tech et informatique. Rendez-vous le 15 juillet pour les soldes !