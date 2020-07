Bon Plan : le récap des bonnes affaires du week-end (11-12 juillet 2020)

En attendant les soldes qui débuteront cette année à partir du mercredi 15 juillet, voilà une petite fournée de promotions. Comme d’habitude, notre récapitulatif des bonnes affaires recense des offres et promos en rapport avec le high tech, l’informatique, les composants (RAM, SSD, HDD, CPU, etc..) et de nombreuses choses encore…

MAJ le 11/07/2020 à 10h40

– Darty : 30€ offerts en chèque cadeau tous les 200€ d’achats via le code “DARTY30”

– Fnac : 10€ offerts tous les 100€ d’achats en rayon photo via le code “SOLEIL10”

– LDLC : 10% sur les écrans PC avec le code “ECLAIR”

– Materiel.net : 15% de remise sur une sélection de SSD via le code “BIGSSD”

– Materiel.net : 15% sur une sélection d’écrans ASUS via le code “UNIVERS”

– Materiel.net : prix réduits sur une sélection de produits Fractal

– RueDuCommerce : jusqu’à 25% de remise sur le destockage

– TopAchat : 7% de remise sur les PC portables gamer avec le code “POW-WOW”

– TopAchat : 6% sur les PC montés par TopAchat avec le code “VIKING”

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 128 Go à 17€ sur Amazon.de (+port)

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 30,96€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 49,95€ sur Amazon.de (+port)

– la carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go à 24,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ PNY CS900 240 Go à 38€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 860 QVO 1 To à 139,99€ sur TopAchat (+port)

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 34,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 58,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 54,15€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 2 To à 188,12€ sur Amazon.de (+port)

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 de 250 Go à 55,19€ sur le site Crucial

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion “AE” 8 To à 149,99€ sur Amazon.de (+ port)

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 8 To à 125,75€ sur Amazon.de (+port)

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 6 To à 115,99€ sur Amazon.de (+port)

– le disque dur USB 3.0 WD Elements 5 To à 96,50€ sur Amazon.de (+port)

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Expansion 2 To à 59,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur portable USB 3.0 WD Elements 5 To à 96,50€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 3 3200G à 92,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3400G à 133,90€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 5 3600 à 179,99€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 7 3600X à 203,73€ sur Amazon.de (+port)

– le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 297,31€ sur Amazon.de (+port)

– la carte mère ASUS TUF B450 Pro Gaming à 112,09€ sur Amazon.de (+port)

– le pack ASUS TUF 450 Plus Gaming + Ryzen 5 3600 + Horizon Zeo à 299,99€ sur TopAchat (+ port)

– le kit DDR4 Corsair Vengeance LPX 16 Go (2×8) à 64,90€ sur Amazon.de (+port)

– le kit DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go (2×8) à 81,90€ sur Amazon.de (+ port)

– le kit DDR4 HyperX Fury 16 Go (2×8) à 88,26€ sur Amazon.es (+port)

– le kit DDR4 G.SKill 16 Go (2×8) à 65,90€ sur Alternate.fr (+port)

– la carte mère ASUS TUF B450 Plus Gaming à 89,99€ sur Amazon.es (+port)

– la carte mère Gigabyte B450 Gaming à 97,50€ sur Amazon.fr

– le clavier sans fil Corsair K57 RGB à 89,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 59,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 24″ ACER HA240Yawi à 98,99€ sur CDiscount (+port)

– le moniteur Viewsonic VX2458 à 159,95€ sur Materiel.net (+port)

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 269,99€ sur GrosBill (+port)

– HP 15,6″ Pavilion Gaming (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go, GTX1051Ti) à 579,99€ chez CDiscount

– Lenovo 15,6″ Legion Y540 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go + HDD 1 To, GTX1660Ti) à 899€ chez CDiscount

– ASUS 15,6″ A15-TUF50 (Ryzen 7, RAM 16 Go, SSD 256 + HDD 1 To, RTX2060) à 1279,99€ sur Darty

– MSI 15,6″ GF65 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1280,67€ chez CDiscount

– ACER 15,6″ Aspire 3 A315 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 699,99€ sur Fnac

– TV 55″ Continental Edison à 357,99€ sur CDiscount (+port)

– TV 58″ Philips 58PUS8304 à 699,99€ sur Darty (+port)

– TV 31″ Xiaomi Mi Smart TV à 154,43€ sur Amazon.de (+port)

– TV 43″ Xiaomi Mi Smart TV à 280,89€ sur Amazon.de (+port)

– TV 43″ TCL 43EP663 à 249€ sur Ubaldi via ODR 50€

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 52,35€ sur Rakuten

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 305,99€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– la caméra connectée Full HD Alfawise N816 à 24,59€ sur Gearbest

– le vidéo projecteur Full HD Alfawise BD1080P à 151,22€ sur Gearbest

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 14,97€ sur CDiscount (+port)

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 246,43€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 149€ sur Amazon.fr

Retrogaming DIY

– le boitier RetroFlag GPI Case à 62€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC (+port)

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 35€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM à 67€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag NesPI Case+ avec dissipateurs et ventilateur à 24,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag MegaPI Case à 24,98€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag SuperPi Case à 24,44€ sur Amazon.fr

Retrogaming officielles

– la console Commodore C64 Mini à 29,64€ sur CDiscount (+port)

– la console Neo Geo Mini (version internationale) + 40 jeux à 64,99€ sur Amazon.fr

– la PC Engine CoreGrafx Mini à 109,99€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

Gaming et accessoires

– la manette sans fil 8bitdo SF30 Pro à 40,99€ sur Amazon.fr

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 25,99€ sur Amazon.fr

– la manette sans fil (Bluetooth) 8bitdo Zero2 (jaune, rose ou bleu) à 14,99€ sur Amazon.fr

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 3,99€/mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 13€/mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 17€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 60Go de DATA à 12,99€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 14,99€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 16,99€/mois

– Sosh : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 80Go de DATA à 14,99€/mois

– La Poste Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 9,99€/mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 3 mois.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 1 mois.

– Amazon Prime Student : les étudiants peuvent tester Prime gratuitement pendant 90 jours.

– Amazon Prime Video : tester le site de streaming vidéo gratuitement pendant 1 mois.

– Audible : obtenez 2 livres audio gratuits.

– Abonnement Kindle : la bibliothèque Kindle est gratuite pendant 14 jours.