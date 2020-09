La version 2.34.0 du programme GPU-Z est en ligne

Le programme d’informations GPU-Z vient de sortir en version 2.34.0. Ce nouvel opus ajoute le support des nouvelles puces graphiques Ampere de NVIDIA (RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070) ainsi que le support des chips GeForce GTX 1650 (TU106), GTX 1650 (TU116), Quadro T1000 GDDR6, Tesla V100-SXM2-32GB.

GPU-Z 2.34 ajoute également la prise en charge des plateformes Intel Tiger Lake, Comet Lake (Xeon W-1290P, Celeron 5205U, Core i3-8140U), Ice Lake (Core i5-1038NG7), Whiskey Lake (Core i5-8265U). On notera aussi le support des GPU AMD Radeon RX 5700 XT & Pro 5700, AMD Radeon RX 350, Radeon E6465.

La version 2.34 de GPU-Z apporte également d’autres correctifs et améliorations comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Liste des changements de GPU-Z 2.34.0

– Added support for NVIDIA Ampere (RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070), GeForce GTX 1650 (TU106), GTX 1650 (TU116), Quadro T1000 GDDR6, Tesla V100-SXM2-32GB

– Added support for Intel Tiger Lake, Comet Lake (Xeon W-1290P, Celeron 5205U, Core i3-8140U), Ice Lake (Core i5-1038NG7), Whiskey Lake (Core i5-8265U)

– Added support for Apple Radeon RX 5700 XT & Pro 5700, AMD Radeon RX 350, Radeon E6465

– Added die size for Intel Tiger Lake and Ice Lake

– Added support for DirectX 12 FL 12_2

– Vulkan info in Advanced Panel now lists device extensions and instance extensions, sorted alphabetically

– Fixed memory overclock not showing on Navi when GPU clock at default

– Added support for GDDR6X memory

– Fixed crash during BIOS parsing on Ampere

– When Microsoft Basic Display Adapter driver is active, do not calculate a “NVIDIA” version number from the Microsoft version

– Advanced Panel entries will now properly reflow and wrap, when window width is changed

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger GPU-Z 2.34.0 soit sur le site de l’éditeur soit depuis cette page de notre section téléchargement.