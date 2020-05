La version 6.26 de HWiNFO est en ligne

Comme tous les mois (ou presque) une nouvelle version du programme d’informations HWiNFO vient de faire son apparition sur le site de l’éditeur. Pour rappel, cet outil permet de glaner de nombreux détails techniques à propos de son ordinateur et des composants qui l’équipent.

La version 6.26 qui vient d’être mise en ligne est une mise à jour mineure qui apporte principalement une amélioration du support de nouvelles sondes thermiques pour divers composants. HWiNFO 6.26 ajoute aussi le support des systèmes de watercooling Kraken X53 et X63 du fabricant NZXT et le support préliminaire des puces AMD Navi21 et Navi22.

–> Télécharger HWiNFO 6.26

–> Télécharger HWiNFO 6.26 Portable

Changelog Hwinfo 6.26

– Enhanced sensor monitoring on MSI Z490 series.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS MAXIMUS XII series.

– Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE Z490/H470/H410/B460 series.

– Added support of NZXT Kraken X53 and X63.

– Added preliminary support of Navi21 and Navi22.

– Enhanced sensor monitoring on MSI B460 and H410 series.

– Added support of Alder Lake PCH.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME Z490-A, Z490-P, Z490-V and Z490M-PLUS.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS TUF GAMING Z490-PLUS.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX Z490-A, Z490-E, Z490-F, Z490-H GAMING.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G.

– Enhanced sensor monitoring on ASRock Z490 series.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME H470, TUF GAMING H470 and ROG STRIX H470 series.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME B460 and TUF GAMING B460 series.

– Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME H410 series.

– Enhanced power monitoring of NVIDIA GPUs.

– Enhanced monitoring of AMD Renoir and Zen3 family.

– Added monitoring of Corsair ONE GPU Cooler Coolant Temperature.