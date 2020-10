La version 6.32 de HWiNFO est disponible

Une nouvelle version du programme d’informations HWiNFO vient de sortir ! Pour rappel, cet outil gratuit permet d’obtenir de nombreuses informations et détails techniques à propos de son ordinateur et notamment des composants qui l’équipent.

La version 6.32 de HWiNFO améliore le Dark Mode et permet d’ailleurs de désactiver facilement la Dark Mode via ses paramètres de configuration. HWiNFO 6.32 améliore aussi le monitoring des GPU AMD. Cette version ajoute la prise en charge préliminaire des puces Intel Gen12/Xe, d’autres améliorations et correctifs sont également de la partie. Cf le changelog ci-dessous.

Vous pouvez télécharger le programme soit via notre section Téléchargement soit directement depuis le site de l’éditeur.

–> Télécharger HWiNFO 6.32

–> Télécharger HWiNFO 6.32 Portable

Changelog Hwinfo 6.32

– Improved Dark Mode.

– Fixed reporting of PCI Express current link speed in some situations.

– Improved monitoring of AMD GPUs.

– Added preliminary support of Intel Gen12/Xe and future GPUs via oneAPI LevelZero.

– Added option to disable Dark Mode.

– Improved oneAPI support, added workaround for crash in driver API.

– Enhanced sensor monitoring on EVGA Z490 FTW and DARK series.