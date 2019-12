Le GPI Case peut gagner en puissance grâce au GPIMate qui accepte les cartes CM3+

Le GPI Case est un boîtier qui permet de se fabriquer facilement une console de jeux rétrogaming portable. Il ressemble beaucoup à la Game Boy de notre enfance. On en a déjà parlé en détails dans ce tuto / test complet du GPI Case paru sur Bhmag il y a quelques semaines.

Le principal reproche que l’on pouvait faire au GPI Case est son manque de puissance, qui atteint vite ses limites à cause du manque de performances du Raspberry Pi Zero.

Mais voilà qu’une solution commence à arriver : il existe à présent un accessoire baptisé GPIMate qui permet de remplacer le Raspberry Pi Zero par un CM3+ beaucoup plus puissant. Le CM3+ également connu le nom de Compute Module 3+ est une version plus compacte du Raspberry 3 Model B+.

Le CM3+ est beaucoup plus performant que le Pi Zero grâce à son processeur Core A53 cadencé à 1,2 GHz couplé à 1 Go de RAM, ce qui permet d’offrir de nouvelles perspectives au GPI Case : une plus grande fluidité avec les machines déjà supportées et éventuellement le support de nouvelles consoles…

Voilà une vidéo du GPIMate en action :

Le GPI Mate est disponible à la vente sur le site Retro Game Restore au prix de 35,99$ ce qui est semble assez cher. Car en plus du GPIMate, il faut aussi ajouter le prix du CM3+ (40-50€ environ), plus le prix du GPI Case (environ 60-70€) plus encore le prix de la carte mémoire (entre 10€ et 20€ suivant la capacité) ce qui commence à être onéreux pour une console portable retrogaming.