Cette semaine, c’est le jeu d’horreur In Sound Mind qui est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.

Le jeu In Sound Mind (horreur) est gratuit pendant une semaine

Cette semaine, Epic Games a décidé d’offrir un nouveau jeu ! Et c’est le titre « In Sound Mind » qui est disponible gratuitement cette semaine sur cette page de l’Epic Games Store. C’est un jeu d’horreur un peu étrange comme vous pouvez le voir dans le tailer ci-dessous

Extrait :

In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique à la première personne proposant des énigmes frénétiques, des combats de boss uniques et une musique originale de The Living Tombstone. Frayez-vous un chemin à travers une série de souvenirs troublants tandis que vous naviguez les méandres du seul endroit dont vous ne semblez pas pouvoir vous échapper — votre propre esprit.