Les 20 gadgets les plus cool à acheter en 2022

Lorsqu’il s’agit des dernières technologies, les derniers gadgets à la mode nous font tous de l’oeil. On se surprend à les vouloir tous même si on n’en a pas forcémment l’utilité… Néanmoins, ça fait du bien de temps en temps de se faire plaisir et en plus certains des meilleurs gadgets peuvent vraiment nous faciliter la vie.

Dans notre liste des gadgets technologiques les plus cool de 2022, nous avons essayé de trouver des appareils qui répondent à ces exigences.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle console de jeu (comme la Nintendo Switch OLED) ou d’un casque VR (comme l’Oculus Quest 2), ce sont les articles dont vous parlerez à vos amis ou que vous montrerez lorsque vous recevrez des invités. C’est le genre de gadgets de nouvelle génération pour lesquels les adeptes de la première heure vont y consacrer des heures voire des nuits entières.

Nous avons rassemblé les gadgets les plus cool des marques que vous connaissez (Apple, Samsung, Anker et Ring) ainsi que des marques moins connues que vous ne connaissez peut-être pas.

Comment nous avons choisi les gadgets les plus cool

On adore les gadgets, il n’est donc pas surprenant que nous passions beaucoup de temps à couvrir les dernières nouveautés technologiques. La plupart des sélections que nous avons faites ci-dessous ont été choisies en fonction de leur popularité, des éléments qui nous ont frappés lors de la couverture de salons professionnels et même de nos expériences personnelles. Il s’agit d’appareils qui nous passionnent car, dans de nombreux cas, ils apportent un certain nombre d’avantages dans nos vies.

20. Samsung Galaxy S22 Ultra

Le premier véritable téléphone phare pour 2022 est le Samsung Galaxy S22 Ultra. Armé de toutes les améliorations itératives qui en font l’un des meilleurs smartphones à acheter en ce moment, Samsung a ramené le stylet S Pen. Il s’agissait d’une fonctionnalité très appréciée de la série Galaxy Note donc son retour permet de retrouver l’expérience du stylo à papier.

C’est également une bête quand il s’agit de capturer des photos et des vidéos avec son système de quadruple caméra, offrant une excellente qualité d’image et des performances en basse lumière. Vous aurez beaucoup de polyvalence avec cet ensemble, car vous pourrez vous approcher de très près avec son téléobjectif à zoom spatial 100x. Est-il utile de se demander si ce gadget est adapté aux jeux ? Bien sûr, oui ! Presque tous les jeux mobiles modernes seront faciles à exécuter. Quant aux joueurs, ils seront ravis de jouer à des jeux de casino sur le nouveau casino en ligne.

19. DJI Air 2S

Dans cette zone intermédiaire entre les débutants et les passionnés, le DJI Air 2S est le drone polyvalent qui le plus la côté. Grâce à son design compact, vous pouvez facilement le glisser dans un sac à dos pour une excursion d’une journée et capturer des images aériennes spectaculaires de vos activités. Grâce à son capteur CMOS de 1 pouce, vous pourrez prendre des photos détaillées et des vidéos 5.4K très nettes. Si vous n’avez jamais piloté de drone, le DJI Air 2S est parfait pour les débutants grâce à ses commandes réactives, ses fonctions de sécurité et son flux de transmission vidéo fiable.

18. Ring Alarm Pro

Ring est déjà un pro dans le monde des caméras de sécurité, mais la société a fait grand bruit lors de la sortie de la Ring Alarm Pro cette année, qui propose tout ce dont on a besoin pour protéger sa maison contre les effractions, les intempéries et les urgences. Le hub de sécurité fait également office de routeur Wi-Fi 6 Eero, ce qui permet d’étendre la couverture de votre réseau en ajoutant des points d’accès supplémentaires dans toute la maison. En cas de coupure de courant et d’internet, vous n’aurez pas à vous inquiéter car l’alarme Ring Alarm Pro offre une batterie de secours et un service Internet.

17. Samsung Freestyle

Peu d’appareils sont aussi originaux que le Samsung Freestyle, présenté lors du CES 2022. C’est parce que c’est plus qu’un simple projecteur. Pour commencer, il s’agit de l’un des projecteurs les plus polyvalents du marché grâce à son fonctionnement simple, avec réglage automatique de l’image et correction des couleurs. Il suffit de le pointer et de le projeter, rien de plus simple. En outre, il se transforme en une puissante enceinte intelligente alimentée par Bixby de Samsung et Amazon Alexa. Ajoutez à cela quelques modes d’éclairage intelligents et le Samsung Freestyle est un projecteur comme aucun autre avant lui.

16. Meta Quest 2

La réalité virtuelle peut prendre du temps avant d’avoir son « moment iPhone », mais c’est toujours la prochaine grande affaire pour les gadgets les plus cool. Et il n’y a pas un seul appareil de RV qui affiche cette promesse plus que le Meta Quest 2 (anciennement Oculus). Sans avoir besoin d’un ordinateur puissant ou d’un équipement spécial, vous pouvez simplement attacher le Quest 2 à votre tête, prendre les manettes et vous déplacer librement dans l’espace RV. Ceci grâce à sa technologie inside-out, qui utilise des caméras placées à l’extérieur du casque pour suivre vos mouvements dans l’espace qui vous entoure.

15. Enceinte intelligente Sonos Roam

Alors que le Nest Audio et l’Amazon Echo ont leurs mérites relatifs en tant qu’enceintes intelligentes Wi-Fi, et que l’UE Wonderboom 2 est l’idéal platonique de l’enceinte Bluetooth, le Sonos Roam est une enceinte hybride qui offre le meilleur des deux mondes avec un minimum de compromis. Lorsqu’il est connecté à un réseau Wi-Fi, le Roam peut profiter d’une meilleure qualité audio et d’une intégration à commande vocale avec Google Assistant et Alexa. Lorsqu’il est connecté à votre téléphone via Bluetooth, vous pouvez emmener le Roam où vous voulez et avoir accès à l’audio tant que la batterie de votre téléphone n’est pas à plat. Mieux encore, le Sonos Roam se lie toujours à votre écosystème existant de produits Sonos, vous offrant ainsi une autre enceinte dans votre installation multi-pièces.

14. Projecteur portable solaire Anker Nebula

En général, quand on pense aux projecteurs de cinéma à domicile, on suppose qu’ils nécessitent une installation et une configuration complexe. Mais ça c’était avant. Maintenant il y a le projecteur Anker Nebula Solar. À peine plus grand qu’un livre, vous pouvez le pointer vers un mur et le faire projeter une version 1080p de 120 pouces de votre film Netflix préféré sans avoir à configurer les paramètres de l’image ou à trouver une prise de courant.

Cet appareil remplacera-t-il votre superbe téléviseur HDR 4K de 65 pouces ? Absolument pas. Mais pour ces moments où vous avez envie d’une expérience de cinéma à la maison (et vraiment, qui ne l’a pas fait au cours des deux dernières années ?), vous comprendrez pourquoi cet appareil fait partie de notre liste de gadgets technologiques les plus cool.

13. Apple AirPods Max

La dernière baisse de prix des écouteurs d’Apple les rend enfin (presque) abordables. Ces écouteurs AirPod Max sont dotés d’un son surround 3D qui s’ajuste en fonction de votre environnement et de la position de votre tête, et d’un système de suppression active du bruit qui bloque le reste du monde en appuyant sur un bouton. Les écouteurs eux-mêmes sont dotés d’un revêtement en maille et de coussinets en mousse à mémoire de forme pour un ajustement parfait. Ils sont également conçus pour passer d’un appareil à l’autre de manière transparente et sont dotés d’une fonction de détection des mouvements de la tête, de sorte que votre musique s’arrête si vous devez les retirer pour une seconde. Ils sont disponibles en cinq couleurs différentes.

12. Nouveau Amazon Kindle Paperwhite

Comment savez-vous que vous avez construit un produit incroyable ? Lorsque vous n’avez pas besoin de le mettre à jour pendant huit longues années. C’est l’âge qu’avait le Kindle Paperwhite avant qu’Amazon n’annonce sa première mise à jour majeure. Si vous aimez lire sur un écran, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la meilleure liseuse électronique jamais conçue.

Amazon a doté l’appareil d’un écran plus grand pour la nouvelle édition du Kindle Paperwhite, et en plus de la charge USB-C, il supporte également la charge sans fil. Plus important encore, il possède toujours toutes les fonctionnalités que vous connaissez et aimez du Paperwhite original, avec des performances améliorées.

11. Manette de jeu Backbone One

Depuis qu’Apple a intégré le processeur A14 ultra-rapide dans ses derniers smartphones, les jeux mobiles ont fait un bond en avant. Cependant, si l’iPhone est tout à fait capable de jouer à de grands jeux, sa capacité à servir de manette fait quelque peu défaut. Le Backbone One vous permet de fixer la manette aux deux extrémités de votre iPhone pour imiter le design des manettes de jeux vidéo traditionnelles, et il est doté de quelques fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez l’utiliser pour diffuser des jeux Xbox sur votre téléphone via Xbox Game Pass Ultimate.

La manette est également compatible avec PlayStation Remote Play, Steam Link et Apple Arcade, ce qui permet d’accéder aux jeux des consoles de nouvelle génération sur votre smartphone. Un mode de connexion à faible latence assure la fluidité du jeu, et il est intéressant de noter qu’il est possible de recharger l’iPhone tout en jouant.

10. Amazon Echo Show 15

Garder les familles unies, telle est l’intention de l’Amazon Echo Show 15, qui est le plus grand écran intelligent de la société à ce jour. C’est une sorte de centre de commande, et c’est précisément le genre d’appareil qui permet aux membres de la famille de rester connectés à tout ce qui se passe à la maison. Avec ses widgets dynamiques qui fournissent des informations pertinentes sur son joli écran tactile de 15,6 pouces, l’Echo Show 15 a envie d’être fixé au mur dans des endroits communautaires.

09. Enceinte Sony SRS-RA5000

Avec sa capacité à donner aux auditeurs l’impression de se trouver au milieu d’un concert, l’enceinte Wi-Fi SRS-RA5000 360 Reality Audio de Sony pourrait être révolutionnaire. Mais il ne s’agit pas seulement d’un matériel sophistiqué ; 360 Reality Audio est une plateforme complète pour le son 3D axé sur la musique. À l’instar d’un format axé sur le cinéma, tel que Dolby Atmos, Sony promet de diffuser du contenu en direct afin que nous puissions profiter des spectacles et des concerts en ces temps de pandémie.

Équipé de sept haut-parleurs distincts, le SRS-RA5000 peut détecter la pièce dans laquelle il se trouve et disperser le son dans tout l’espace pour créer un effet immersif. Mais lorsque vous n’utilisez pas cette enceinte pour des performances en direct, vous pouvez également vous connecter à votre service musical préféré via Chromecast, Bluetooth ou Spotify Connect. Et si vous avez une collection d’appareils domestiques intelligents, vous pouvez également utiliser cette enceinte comme un hub Alexa ou Google Assistant.

08. Apple Watch Series 7

L’itération précédente de la smartwatch d’Apple, l’Apple Watch Series 6, était très impressionnante. Elle vous permet même de surveiller votre taux d’oxygène dans le sang. Cependant, à partir de 2022, Apple est officiellement passée à l’Apple Watch Series 7, qui reprend les meilleures caractéristiques de la Series 6 et les améliore encore. La principale amélioration réside dans l’écran rétina Always-On, dont la surface est désormais supérieure de 20 % à celle de son prédécesseur.

Selon Apple, la nouvelle Apple Watch est disponible « en tailles 41 mm et 45 mm » et « est l’Apple Watch la plus durable de tous les temps, avec un verre frontal plus solide et plus résistant aux fissures ». C’est la première Apple Watch à bénéficier d’une certification IP6X pour la résistance à la poussière et elle conserve un indice de résistance à l’eau WR50. »

07. Beats Fit Pro

Prenez les Beats Studio Buds, ajoutez-y des bouts d’aile et la plupart des caractéristiques des AirPods Pro, et vous obtenez les meilleurs écouteurs de sport d’Apple. Voici le Beats Fit Pro, une version plus sportive des populaires écouteurs sans fil de Beats qui fait mouche sur tous les plans. L’égaliseur adaptatif ajuste les fréquences en temps réel pour écouter la musique avec plus de précision, tandis que le système Spatial Audio avec suivi de la tête crée une expérience d’écoute immersive lorsque vous vous adonnez à du contenu supporté par Dolby Atmos.

L’annulation du bruit est tout aussi efficace que sur les AirPods Pro, et vous bénéficiez d’une durée de lecture ANC plus longue (six heures sur une seule charge). Des fonctions telles que la commutation automatique, l’activation vocale « Hey Siri » et la prise en charge de FindMy pour localiser les écouteurs égarés complètent le tout.

06. Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Les nouveaux téléphones pliables de Samsung sont sans aucun doute en tête de la liste des gadgets les plus cool de 2022. Même si ces nouveaux téléphones pliables ont été officiellement lancés en août 2021, il n’y a tout simplement rien d’autre comme eux en vente actuellement.

Le plus petit Flip3 possède un écran tactile de smartphone de taille normale qui se replie dans un design compact de 4,2 pouces pour plus de portabilité et de commodité. Le plus grand, le Fold3, possède un écran pliable de 7,6 pouces, presque de la taille d’une petite tablette. Les deux smartphones sont dotés d’un cadre amélioré en aluminium robuste qui protège la charnière, de superbes écrans AMOLED et du verre le plus durable que la gamme Galaxy Z ait connu jusqu’à présent.

05. Apple iPad Mini

Nous pensons toujours qu’il est assez fou qu’Apple ait repris plusieurs des meilleurs aspects de l’iPad Pro – à savoir le design fin et la compatibilité avec le Magic Keyboard – pour les intégrer dans le tout nouvel iPad Mini et le proposer à un prix très raisonnable. Ainsi, pour moins de 500 euros, vous disposez d’un appareil qui vous permet de diffuser Netflix et Spotify, de faire du FaceTime avec vos amis, de griffonner, de dessiner et de concevoir avec l’Apple Pencil, et même de l’utiliser comme un ordinateur portable traditionnel.

La décision d’Apple d’utiliser le même chipset A15 que l’iPhone 13 Pro semble un peu étrange, mais la rapidité et la fluidité de son fonctionnement sur cet appareil témoignent de la qualité de l’ingénierie de ses processeurs. Même si les tablettes ne sont pas totalement indispensables dans la vie quotidienne de la plupart des gens, il est indéniable qu’un iPad est intensément agréable à utiliser. Ne vous privez pas de ce gadget si vous pouvez vous en offrir un.

04. TV OLED LG C1 (OLED65C1)

LG propose des téléviseurs parmi les plus beaux, mais aucun n’a autant retenu notre attention que le C1. Ce téléviseur est l’un de ces modèles que vous trouverez classés dans le top 3 de presque toutes les listes des meilleurs téléviseurs OLED, et ce pour de nombreuses raisons. Grâce à un nouveau processeur a9 Gen 4 qui met à l’échelle tout ce qui est à l’écran, on peut s’attendre à une qualité d’image colorée, riche et vibrante. La conversion ascendante AI Sound est incluse, ce qui permet d’obtenir un son Dolby Atmos 5.1.2 virtuel pour les pistes audio standard. Les joueurs invétérés apprécieront également l’optimiseur de jeu dédié qui permet de régler la luminosité, le contraste et le VRR à la volée. En résumé, le téléviseur OLED C1 offre les meilleures performances globales pour son prix.

03. Google Nest Mini

Google, qui a été l’une des premières entreprises à mettre l’intelligence artificielle et la technologie de reconnaissance vocale à la portée du commun des mortels, reste la référence en matière d’assistants vocaux et de plateformes de maison intelligente. Et sa démarche la plus radicale a peut-être été le Nest Mini, une petite enceinte bon marché qui est entièrement imprégnée des pouvoirs de commande de votre maison intelligente.

Une fois que vous vous serez habitué à la manière particulière d’interagir avec un assistant vocal, vous aurez rarement besoin d’élever la voix ou de vous répéter pour que le Nest Mini vous comprenne. Même lorsque vous êtes à l’autre bout de la pièce, à moitié endormi à 1 heure du matin, en train de lui dire d’éteindre les lumières, d’arrêter la télévision et de verrouiller les portes, le Nest Mini comprendra.

02. Wyze Video Doorbell Pro

Les caméras de sécurité sans fil sont plus populaires que jamais. Si vous voulez un appareil doté de nombreuses fonctionnalités pour une fraction du prix de la plupart des modèles haut de gamme, placez la Wyze Video Doorbell Pro en tête de votre liste de souhaits. Ce qui est génial, c’est que vous pouvez l’utiliser avec ou sans fil ; la batterie intégrée offre jusqu’à six mois d’utilisation. L’objectif a été amélioré pour offrir une meilleure résolution et un meilleur champ de vision, et vous bénéficiez d’un stockage gratuit sur le cloud pour les vidéos activées par le mouvement. Le Wi-Fi à double bande garantit des vitesses plus rapides et des connexions plus solides.

01. Casque à réduction de bruit Sony WH1000-XM4

Étant donné que nous avons passé la majeure partie de l’année 2020 et une bonne partie de l’année 2021 dans l’enceinte de nos maisons, on pourrait penser que nous n’aurions pas beaucoup besoin des meilleurs écouteurs antibruit. Mais entre les voisins bruyants, les colocataires bruyants, les transports en commun et, maintenant que nous retournons dans les bureaux, les collègues bavards, les choses ne sont plus aussi calmes qu’avant. Mais avec le casque WH1000-XM4 de Sony, la cacophonie des bruits de pas, des conversations bruyantes et des télévisions peut être réduite à un murmure, ce qui permet de se concentrer sur ses tâches. De plus, ces écouteurs font partie des meilleurs écouteurs du marché, ce qui vous permet d’écouter vos morceaux préférés comme jamais auparavant.