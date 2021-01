Les boîtiers NVIDIA Shield TV ont droit à une mise à jour, les manettes Xbox Series X/S et PS5 sont supportées

NVIDIA vient de publier une nouvelle mise à jour à destination de ses box Shield TV. La mise à jour est compatible avec les Shield TV et Shield TV Pro sortis en 2019 mais aussi avec l’ancien modèle : la Shield TV 2015. Cette dernière bénéficie d’une longévité exemplaire en terme de support. La version 8.2.2 de Shield Experience est d’ailleurs la 27ème mise à jour dont peut bénéficier la célèbre box Android de NVIDIA.

La mise à jour 8.2.2 permet aux Shield TV d’être compatibles avec les manettes des consoles Nextgen. Après installation de la mise à jour, on peut donc utiliser les manettes des consoles Xbox Series S, Xbox Series X ou Playstation 5 sur la Shield pour jouer à des jeux via GeForce Now ou sur Android.

L’appairage des manettes en Bluetooth est assez facile. Voilà comment procéder :

Comment appairer les manettes ?

– Manette Playstation 5 : Maintenez les boutons PlayStation et Share/Clip enfoncés jusqu’à ce que la lumière s’allume en bleu

– Manette Xbox Series X/S : Maintenez le bouton « coupler » enfoncé jusqu’à ce que le bouton Xbox clignote

La mise à jour 8.2.2 permet aussi aux Shield TV d’être compatibles avec les systèmes domotiques Control4. Grâce à la prise en charge de Control4, il est possible d’utiliser sa télécommande ou son application Control4 pour naviguer sur la Shield TV ou même lancer directement des applications.

La mise à jour ajoute également une option dans les paramètres sonores avancés pour désactiver les notifications de contrôle du volume. Elle inclut aussi le “Security Patch Level” pour Android de décembre 2020, ainsi que des optimisations dans la prise en charge de la télécommande “Shield Remote 2019” Enfin, des corrections de bugs sont aussi au programme.

Bref… de bonnnes nouvelles pour les possesseurs de Shield TV qu’elles soient récentes (2019) ou plus anciennes (2015) qui pourront profiter au mieux de leur investissement et désormais utiliser des manettes récentes avec leur matériel.