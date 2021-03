Les drivers GeForce 461.92 WHQL sont disponibles

Les drivers NVIDIA GeForce viennent de sortir en version 461.92 WHQL. Grâce à cette mise à jour le jeu OverWatch est désormais compatible avec la technologie Reflex du constructreur. Cela se traduit par une plus faible latence ressentie dans le jeu par les joueurs comme l’explique le contructeur sur cette page.

A noter que les pilotes corrigent également plusieurs soucis. Cela pouvait se manifester par des problèmes de scintillement avec certaines applications lors du redimensionnement des fenêtres, ou d’autres types de bugs dont vous trouverez la liste ci-dessous.

Les drivers Geforce 461.92 WHQL corrigent les bugs suivants :

– Some desktop applications may flicker or stutter when resizing the window on some PC configurations.

– [GeForce GTX 1660 SUPER]: Random flickering may appear across the top of the monitor on some PC configurations.

– [Vulkan][Red Dead Redemption 2]: The game may display pixelated black dots or artifacts on characters’ skin.

– [Rocket League]: Matches may take longer to load.

– [Fortnite]: Shader cache optimizations have been made to reduce intermittent stutter on some PC configurations.

– [Detroit: Become Human]: Game may crash when launched with Image Sharpening enabled.

– [Dungeon & Fighter]: The game may blink when choosing characters.

– [Zoom]: GeForce Experience In-game Overlay launches when a Zoom meeting starts.

– Enabling NVIDIA Surround with 4K HDMI 2.1 TVs may fail.

– Blue-screen crash may occur when connecting/disconnecting to/from the Samsung 8k TV.

Les drivers 461.92 WHQL sont téléchargeables depuis le site du constructeur ou via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 461.92 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 461.92 WHQL pour Windows 10 (64-bit)