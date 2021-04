Les drivers GeForce 466.11 WHQL sont disponibles

Une nouvelle version des drivers GeForce est disponible en téléchargement sur les serveurs de NVIDIA. Ce sont les pilotes 461.11 WHQL. Ils sont optimisés pour la mise à jour RTX de Mortal Shell qui ajoute la prise en charge du DLSS et augmente les performances jusqu’à 130% en 4K. Les drivers sont également optimisés pour la mise à jour NVDIA Reflex de Valorant.

A noter que les drivers 466.11 WHQL de NVIDIA intégrent également une fonction de réduction de bruit dans OBS et prennent en charge plusieurs nouveaux moniteurs G-SYNC compatibles : LG 27GP950, LG 2021 B1 4K, LG 2021 C1 4K, LG 2021 G1 4K, LG 2021 Z1 8K et MSI MAG301RF.

Les drivers Geforce 466.11 WHQL corrigent aussi les bugs suivants :

[Supreme Commander/Supreme Commander 2]: The games experience low FPS.

[Adobe Camera RAW 12.x]: RAW files may show up black in Adobe Lightroom.

[VR]: Microsoft Flight Simulator 2020 VR may stutter if Hardware-accelerated GPU scheduling is disabled.

Some displays may show incorrect color levels after booting into Windows.

Les drivers 466.11 WHQL sont téléchargeables depuis le site du constructeur ou via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 466.11 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 466.11 WHQL pour Windows 10 (64-bit)