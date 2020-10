Les drivers NVIDIA GeForce 457.09 WHQL sont disponibles en téléchargement

Les drivers NVIDIA GeForce sont disponibles dès aujourd’hui en version 457.09 WHQL. Les pilotes sont optimiés pour les jeux Watch Dogs Legion, DiRT 5, Ghostrunner, Need For Speed : Hot Pursuit Remastered et Xuan-Yuan Sword VII. Les drivers apportent aussi le support des GeForce RTX 3070 et de nouveaux moniteurs G-SYNC.

Vous pouvez télécharger les drivers GeForce 457.09 WHQL soit depuis le site du fabricant soit depuis notre section téléchargement :

– Drivers 457.09 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 457.09 WHQL pour Windows 10 (64-bit)