Les French Days 2022 sont de retour !

Depuis ce matin l’édition automnale des French Days a débuté dans l’hexagone. Cet événement est l’occasion de découvrir de nombreuses offres promotionnelles chez les boutiques en ligne mais aussi chez les enseignes qui ont pignon sur rue.

Les French Days c’est quoi ?

Les French Days, autrement dit « les journées à la française » sont une période promotionnelle qui est plus ou moins l’équivalent en France du Black Friday américain. L’événement a été créé en 2018 par de grands noms du e-commerc parmi lesquels on retrouve Darty, Fnac, CDiscount, Boulanger, RueDuCommerce, La Redoute et Showroomprive mais très vite d’autres enseignes ont rejoint l’aventure.

Ca se déroule quand ?

Cette année, les French Days 2022 d’automne se déroulent du vendredi 23 septembre au lundi 26 septembre 2022 à 23h59.

Quelles enseignes participent ?

Il est impossible de lister ici toutes les enseignes qui participent à l’événement tant elles sont nombreuses. En effet, au fil des années de nombreuses boutiques ont pris le train en marche. A tel point que désormais la quasi totalité des marchands (physiques ou en ligne) participent à cet événement qui est devenu une grande période promotionnelle.

Dans les domaines qui nous intéressent, c’est à dire l’informatique et le high tech, de nombreuses boutiques en ligne ont déjà annoncé leur intention de participer aux French Days 2022. On peut citer notamment : Amazon.fr, But, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, et bien d’autres…

Comme d’habitude, Bhmag est sur les starting blocks pour vous dégoter les bonnes affaires qui seront proposées du 23 au 26 septembre. Et on publiera régulièrement nos trouvailles et notre sélection des meilleures offres informatique et high tech tout au long des French Days dans notre rubrique bons plans.

MAJ : notre récap des meilleurs offres High Tech est disponible ici