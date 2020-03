Les iPad Pro 2020 seront commercialisés le 25 mars à des tarifs compris entre 899€ et 1839€

Il y a quelques jours Apple a surpris tout le monde en ajoutant de nouvelles références d’iPad Pro à son catalogue. Disponibles avec une diagonale de 11″ et 12,9″, les iPad Pro 2020 reprennent une grande partie du design et des fonctionnalités des modèles précédents mais ajoutent un capteur photo grand angle de 12 Mega Pixels, un capteur ultra grand angle de 10 MP et et un scanner LiDAR pour la réalité augmentée. Ce scanner permet de mesurer les distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à sa source.

L’iPad Pro 2020 dispose d’un écran Liquid Retina de 11 pouces ou 12,9 pouces. Il exploite également un processeur Apple A12Z Bionic et une puce graphique 8 cores. D’après Apple, l’ensemble est censé offrir une fluidité et des performances aussi élevées que celles d’un ordinateur.

L’iPad Pro 2020 sera commercialisé à partir du 25 mars. Plusieurs coloris (gris ou argent), plusieurs versions (WIFI ou WIFI + cellulaire) et plusieurs capacités de stockage seront disponibles. Voilà les tarifs de chaque modèle :

– iPad Pro 11″ WIFI : 128 Go (899€), 256 Go (1009€), 512 Go (1229€) et 1 To (1449€)

– iPad Pro 11″ WIFI+4G : 128 Go (1069€), 256 Go (1179€), 512 Go (1339€) et 1 To (1619€)

– iPad Pro 12,9″ WIFI : 128 Go (1119€), 256 Go (1229€), 512 Go (1449€) et 1 To (1669€)

– iPad Pro 12,9″ WIFI+4G : 128 Go (1289€), 256 Go (1399€), 512 Go (1619€) et 1 To (1839€)

A noter qu’un nouvel accessoire pour l’iPad Pro a également fait son apparition : le Magic Keyboard. Il s’agit d’un clavier qui intègre également un tackpad afin de piloter au mieux la nouvelle ardoise d’Apple. Par contre attention son prix est assez élevé : 339€ pour la version iPad Pro 11″ et 399€ pour le modèle compatible iPad Pro 12,9″.