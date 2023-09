Activer Windows 10/11 avec une clé Windows 7 c’est terminé !

Fini la rigolade ! Microsoft a maintenant décidé de mettre un terme à une possibilité qui était permise depuis plusieurs années. En effet, dépuis la sortie de Windows 10 en 2015, il était possible d’utiliser une clé de license de Windows 7 ou de Windows 8 pour activer officiellement Windows 10 et ainsi avoir à disposition une license valide (et gratuite) de Windows 10.

Depuis la sortie de Windows 11 en 2021, la même technique était toujours d’actualité et tout à chacun était en mesure de profiter gratuitement de la dernière version du système d’exploitation de Microsoft simplement en indiquant une clé de license de Windows 7/8 au moment d’installer et/ou d’activer le produit.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Microsoft vient d’annoncer que la mise à jour gratuite de Windows 7/8 vers Windows 10/11 n’était plus possible. Les utilisateurs devront donc acquérir une licence en bonne et due forme. A noter que la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 reste, quant à elle, gratuite.