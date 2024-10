FireFox 132.0 s’enrichit de nouvelles fonctionnalités

La lecture multimédia chiffrée Microsoft PlayReady est désormais déployée sur certains sites sous Windows. Grâce à cette prise en charge, nous déployons progressivement une ligne de base 1080p et une prise en charge 4K Ultra HD avec des partenaires de streaming clés. Un avantage supplémentaire est que les téléspectateurs consomment moins de batterie et bénéficient de meilleures performances lors de la diffusion de leurs films et émissions préférés.

Wide Color Gamut WebGL est désormais disponible pour les utilisateurs Windows et macOS ! Grâce à cette prise en charge, Firefox apporte une gamme de couleurs plus riche et plus vive aux vidéos, jeux et images sur votre écran. Cette implémentation prend actuellement en charge les profils de couleurs plus larges (P3) en 8 bits.