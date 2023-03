Mario Kart 8 Deluxe : ça y est la 4ème vague de circuits additionnels est disponible !

Nintendo nous avait promis la semaine dernière que la quatrième vague de circuits additionnels pour son célèbre jeu Mario Kart 8 Deluxe serait disponible aujourd’hui, jeudi 9 mars 2023.

Et la bonne nouvelle c’est que non seulement le fabricant a tenu parole (encore heureux me direz-vous) mais en plus la mise à jour est disponible cette fois dès le matin contrairement à la 3ème vague qui avait été proposée en début d’après midi (14h) la fois dernière.

Une nouvelle mise à jour de Mario Kart 8 Deluxe est disponible dès maintenant sur la Nintendo Switch. Normalement la mise à jour vous sera proposée automatiquement. Si ce n’est pas le cas : sur l’écran d’accueil, placez vous sur Mario Kart et appuyez sur le bouton « + » pour télécharger la mise à jour.

La dernière mise à jour de Mario Kart 8 Deluxe porte le numéro de version 2.3.0. Elle contient les huits nouveaux circuits additionnels qui ont été dévoilés la semaine passée, à savoir : Virée à Amsterdam, Riverside Parc, Pic DK, l’ïle Yoshi, Bousculade à Bangkok, Circuit Mario, Stade Waluigi et Poursuite à Singapour ainsi qu’un nouveau personnage jouable : Birdo.

Comment profiter de cette nouvelle vague ?

Pour accèder aux circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, il faut non seulement posséder le jeu Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch mais aussi acheter le pack de circuits additionnels vendu sur le Nintendo eShop au prix de 24,99€. Ou alors être abonné au « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel » (39,99€/an) qui donne également accés à ces circuits.

En disposant d’une de ces offres, cela permet à terme d’accèder à 48 circuits supplémentaires (en plus de ceux déjà intégrés d’origine à Mario Kart). A noter que les 48 circuits ne sont pas encore tous disponibles. En effet, Nintendo a préféré les proposer sous forme de vagues successives : 6 vagues de 8 circuits chacun. Actuellement nous sommes à la quatrième vague qui vient d’arriver aujourd’hui, les deux autres arriveront dans le courant de l’année.

Quelles vagues et quels circuits sont dispo ?

Voilà pour rappel les informations que l’on connaît concernant les 4 premières vagues déjà disponibles :

VAGUE 1

La première vague déployée en mars 2022 donnait accès aux huit circuits suivants :

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Nintendo 3DS)

Montagne Choco (Nintendo 64)

Supermarché Coco (Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Nintendo 3DS)

Jardin volant (Game Boy Advance)

Dojo ninja (nouveau)

VAGUE 2



La deuxième vague a fait son apparition en juillet 2022 :

Escape New Yorkaise (Mario Kart Tour)

Circuit Mario 3 (Super Nintendo)

Désert Kalimari (Nintendo 64)

Flipper Waluigi (Nintendo 3DS)

Sprint à Sydney (Mario Kart Tour)

Pays Neigeux (Game Boy Advance)

Gorge Champignon (Wii)

Cité Sorbet (nouveau)

VAGUE 3

La troisième vague a été déployée le 7 décembre 2022, elle contenait les 8 circuits suivants :

Bois Vermeil (Wii)

Route Arc En Ciel (Nintendo 3DS)

Lac Boo (Game Boy Advance)

Balade Berlinoise (Mario Kart Tour)

Mont Eboulis (Nintendo 3DS)

Jardin Peach (Nintendo 3DS)

Détour à Londres (Mario Kart Tour)

Mont Festif (Mario Kart Tour)

VAGUE 4



La 4ème qui vient d’arriver ce jour ajoute le personnage de Birdo et ces 8 circuits :

Virée à Amsterdam (Mario Kart Tour)

Riverside Parc (Game Boy Advance)

Pic DK (Wii)

l’ïle Yoshi (circuit inédit),

Bousculade à Bangkok (Mario Kart Tour)

Circuit Mario (Nintendo DS)

Stade Waluigi (Gamecube)

Poursuite à Singapour (Mario Kart Tour)

Les vagues 5 et 6 de circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe arriveront un peu plus tard dans le courant de l’année 2023. La vague 5 arrivera sûrement au cours de cet été tandis que la vague 6 débarquera certainement en fin d’année.