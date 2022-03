Mario Kart 8 : Comment profiter des circuits additionnels ?

Bonne nouvelle ! Les circuit additionnels pour Mario Kart 8 sont disponibles dès maintenant sur la Nintendo Switch. Si vous possédez le jeu Mario Kart 8 et que vous avez acheté le pass de circuits additionnels (ou alors si vous disposez d’un abonnement au « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel ») alors vous allez pouvoir découvrir les nouveaux circuits dès maintenant.

Attention toutefois : tous les circuits (48 en tout) ne sont pas accessibles immédiatement. En effet, comme on l’a vu dans cette news le mois dernier, Nintendo va déployer les nouveaux circuits par vagues successives.

Aujourd’hui, c’est la vague 1 qui est disponible. Celle-ci donne accès aux huit premiers circuits que voici : Promenade à Paris, Circuit Toad, Montagne Choco, Supermarché Coco, Traversée de Tokyo, Corniche Champignon, Jardin volant, Dojo ninja.

Comment faire pour profiter des nouveaux circuits ?

Pour avoir droit à ces nouveaux circuits : il faut posséder Mario Kart 8 soit en version cartouche soit en version dématérialisée (ça n’a pas d’importance). Ensuite, il faut : soit acheter le pass cicruits additionnels sur l’eshop soit posséder l’abonnement au « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel ».

Ensuite procédez ainsi :

Mettez à jour Mario Kart 8 vers la dernière version disponible (la version 2.0) Connectez vous ax Nintendo Eshop et télécharger les circuits additionnels La mise jour des circuits va s’appliquer à Mario Kart 8

Vous pouvez maintenant lancer Mario Kart 8 afin de découvrir si les nouveaux circuits ont bien été pris en compte et que vous y avez vraiment accès. Dans mon cas, Mario Kart 8 me les affichait bien mais je ne pouvais pas y accéder, le programme me demandait de les acheter.

Le fait de quitter le jeu (bouton rond) puis de quitter la partie en cours (en appuyant sur X sur la page d’accueil de la Nintendo Switch) et enfin de la relancer a permis de contourner ce souci.