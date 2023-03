Mario Kart 8 Deluxe : la 4ème vague sera disponible jeudi prochain

On en sait aujourd’hui un peu plus à propos de la quatrième vague de circuits additionnels destinée à enrichir Mario Kart 8 Deluxe sur la console Nintendo Switch.

Comme on l’a vu le mois dernier, la sortie de la 4ème vague était prévue initialement pour le printemps 2023 soit une date comprise entre le 20 mars et le 21 juin. Et finalement il n’en sera rien puisque Nintendo vient d’annoncer que la mise à jour sera disponible la semaine prochaine, plus précisément le jeudi 9 mars 2023, c’est donc un peu plus tôt que prévu… Tant mieux !

Voilà une vidéo dans laquelle on peut découvrir les 8 nouveaux circuits qui feront partie intégrante de cette 4ème vague :

La quatrième vague apportera les circuits suivants : Virée à Amsterdam (provenant de Mario Kart Tour), Riverside Parc (Game Boy Advance), Pic DK (WII), l’ïle Yoshi (un nouveau circuit inédit), Bousculade à Bangkok (Mario Kart Tour), Circuit Mario (Nintendo DS), Stade Waluigi (Gamecube) et Poursuite à Singapour (Mario Kart Tour).

Pour rappel, cette nouvelle vague va étoffer la liste des personnages jouables avec un nouveau venu : Birdo qui sera décliné en plusieurs coloris.

Rappelons que pour accèder aux circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, il faut non seulement posséder le jeu Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch mais aussi acheter le pack de circuits additionnels vendu sur le Nintendo eShop au prix de 24,99€. Ou alors être abonné au « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel » (39,99€/an) qui donne également accés à ces circuits.

Voilà pour rappel les informations que l’on connaît concernant les 4 premières vagues. Au total 6 vagues de 8 circuits sont prévues (soit 48 circuits au total). Les deux dernières vagues arriveront plus tard dans le courant de l’année 2023.

VAGUE 1

La première vague déployée en mars 2022 donnait accès aux huit circuits suivants :

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Nintendo 3DS)

Montagne Choco (Nintendo 64)

Supermarché Coco (Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Nintendo 3DS)

Jardin volant (Game Boy Advance)

Dojo ninja (nouveau)

VAGUE 2



La deuxième vague a fait son apparition en juillet 2022 :

Escape New Yorkaise (Mario Kart Tour)

Circuit Mario 3 (Super Nintendo)

Désert Kalimari (Nintendo 64)

Flipper Waluigi (Nintendo 3DS)

Sprint à Sydney (Mario Kart Tour)

Pays Neigeux (Game Boy Advance)

Gorge Champignon (Wii)

Cité Sorbet (nouveau)

VAGUE 3

La troisième vague de circuits additionnels a été lancée le 7 décembre 2022. Elle ajoutait les huit circuits suivants :

Bois Vermeil (Wii)

Route Arc En Ciel (Nintendo 3DS)

Lac Boo (Game Boy Advance)

Balade Berlinoise (Mario Kart Tour)

Mont Eboulis (Nintendo 3DS)

Jardin Peach (Nintendo 3DS)

Détour à Londres (Mario Kart Tour)

Mont Festif (Mario Kart Tour)

VAGUE 4



La quatième vague arrivera le 9 mars 2023 avec un nouveau personnage (Birdo) et les 8 circuits que voilà :