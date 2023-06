Nintendo a dévoilé hier lors de son Nintendo Direct que la cinquième et avant-dernière vague de circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe serait disponible cet été.

Mario Kart 8 Deluxe : la 5ème vague arrive le mois prochain avec 8 circuits et 3 personnages

Nintendo a dévoilé hier lors de son Nintendo Direct que la cinquième et avant-dernière vague de circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe serait disponible cet été. Vraisemblablement la mise à jour devrait être déployée à la fin du mois de juillet si la firme nipponne suit le même planning que les éditions précédentes (et notamment la vague 2 sorti en juillet 2022).

Pour la 5ème vague, Nintendo a fait les choses en grand puisque huit nouveaux circuits supplémentaires seront disponibles mais pas que… En effet, pas moins de trois nouveaux personnages jouables feront également leur apparition :

Flora Piranha (déjà aperçue dans Mario Kart Double Dash sur Game Cube)

Wiggler (une chenille déjà vue dans Mario Kart 7 sur Nintendo 3DS)

le magicien Kamek (déjà aperçu dans Mario Kart Tour sur mobile)

Parmi les 8 circuits qui feront partie de la 5ème vague, on en connaît déjà un : il porte le nom de « Course à la Propreté ». C’est une nouvelle création de Nintendo, un tout nouveau circuit dans lequel les pilotes devront parcourir à toute vitesse une salle de bain et tout ce qu’elle contient…

Pour l’instant, on ne connaît pas le nom des 7 autres circuits qui seront inclus dans la 5ème vague mais tout porte à croire que Nintendo devrait communiquer à ce sujet dans quelques semaines, afin de dévoiler un peu plus d’informations et surtout la date de sortie de la cinquième vague.

En attendant, voilà une vidéo pour découvrir les trois nouveaux persos et le circuit « Course à la Propreté ».

Rappel : pour accèder aux circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, il faut non seulement posséder le jeu Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch mais aussi acheter le pack de circuits additionnels vendu sur le Nintendo eShop au prix de 24,99€. Ou alors être abonné au « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel » (39,99€/an) qui donne également accés à ces circuits.

Quelles vagues et quels circuits sont déjà dispo pour Mario Kart 8 Deluxe ?

Voilà pour rappel les informations que l’on connaît concernant les 4 premières vagues déjà disponibles :

VAGUE 1

La première vague déployée en mars 2022 donnait accès aux huit circuits suivants :

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Nintendo 3DS)

Montagne Choco (Nintendo 64)

Supermarché Coco (Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Nintendo 3DS)

Jardin volant (Game Boy Advance)

Dojo ninja (nouveau)

VAGUE 2



La deuxième vague a fait son apparition en juillet 2022 :

Escape New Yorkaise (Mario Kart Tour)

Circuit Mario 3 (Super Nintendo)

Désert Kalimari (Nintendo 64)

Flipper Waluigi (Nintendo 3DS)

Sprint à Sydney (Mario Kart Tour)

Pays Neigeux (Game Boy Advance)

Gorge Champignon (Wii)

Cité Sorbet (nouveau)

VAGUE 3

La troisième vague a été déployée le 7 décembre 2022, elle contenait les 8 circuits suivants :

Bois Vermeil (Wii)

Route Arc En Ciel (Nintendo 3DS)

Lac Boo (Game Boy Advance)

Balade Berlinoise (Mario Kart Tour)

Mont Eboulis (Nintendo 3DS)

Jardin Peach (Nintendo 3DS)

Détour à Londres (Mario Kart Tour)

Mont Festif (Mario Kart Tour)

VAGUE 4



La 4ème vague sorti en mars 2023 ajoute le personnage de Birdo et ces 8 circuits :