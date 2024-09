C’est officiel : les nouveaux iPhone 16 sont annoncés !

Après plusieurs mois d’attente et de nombreuses rumeurs en tous genres, Apple a finalement annoncé hier soir sa nouvelle gamme de smartphones iPhone 16 durant sa traditionnelle keynote. Pas moins de quatre modèles ont été dévoilés durant la keynote : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Les quatre appareils sont dotés respectivement d’un écran qui offre une diagonale de 6,1 pouces, 6,7 pouces, 6,3 pouces et 6,9 pouces. Et ils offrent surtout la particularité d’être dopés à l’intelligence artificielle ce qui leur permet d’offrir de nouvelles fonctionnalités (notamment au niveau des photos) grâce à Apple Intelligence.

Les iPhone 16 et les iPhone 16 Plus sont équipés d’un processeur A18 tandis que les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max embarquent un processeur A18 Pro, plus puissant mais aussi plus économe en énergie que la génération précédente.

Voilà les caractéristiques techniques des différents modèles. Merci au compte twitter Apple hub pour son travail de synthétisation qui permet d’y voir plus clair en un coup d’oeil.

Les iPhone 16 et les iPhone 16 Plus sont disponibles en cinq coloris : violet, rose, vert, blanc et noir.

De leur côté, les iPhone 16 Pro et Pro Max sont déclinés en quatre coloris : titane sable, titane naturel, titane blanc et titane noir.

Les nouveaux smartphones d’Apple seront disponibles en précommande à partir de ce vendredi, le 13 septembre. Par contre, ils ne seront réellement commercialisés qu’une semaine plus tard, c’est à dire le vendredi 20 septembre.

Concernant leur prix de vente, il faudra débourser entre 969€ et 1979€ en fonction de l’appareil choisi et en fonction de sa capacité de stockage.

Voilà le détail des tarifs :

iPhone 16 : 128 Go (969€), 256 Go (1099€), 512 Go (1349€)

128 Go (969€), 256 Go (1099€), 512 Go (1349€) iPhone 16 Plus : 128 Go (1119€), 256 Go (1249€), 512 Go (1499€)

128 Go (1119€), 256 Go (1249€), 512 Go (1499€) iPhone 16 Pro : 128 Go (1229€), 256 Go (1359€), 512 Go (1609€), 1 To (1859€)

128 Go (1229€), 256 Go (1359€), 512 Go (1609€), 1 To (1859€) iPhone 16 Pro Max : 256 Go (1479€), 512 Go (1729€), 1 To (1979€)

A noter qu’Apple Intelligence ne sera disponible qu’à partir du mois prochain pour la version anglaise (Etats-Unis) et il faudra patienter jusqu’en 2025 pour avoir droit à la version française.

Vous trouverez plus d’informations à propose de ces nouveaux iPhone 16 sur le site d’Apple.